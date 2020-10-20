Of'ta "Okulum temiz" sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen "Okulum Temiz" sertifika törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde başlatılan "Okulum Temiz" projesi kapsamında Of İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen sertifika törenine katılan Vali Ustaoğlu, pandemi sürecini iyi yönetmenin herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

Eğitim camiasında, okulların yeniden öğrencilerle buluşması adına bu süreçte yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlerin önemine değinen Ustaoğlu, "Okulum Temiz' sertifikası çalışmalarını ailelerimizin çocuklarını gönül rahatlığı ile okula göndermeleri adına titizlikle yürütüyoruz. Bu çalışma salgınla mücadelemize yönelik en önemli etkinliklerden biridir. Şu anda tüm okullarımızda bu sertifikanın alınmasına yönelik gayretleri takip ediyoruz. Bu sevindirici bir durum." diye konuştu.

Ustaoğlu, velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın artık okulla buluşması gerekiyor. Bir taraftan tedbiri elden bırakmayacağız. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Diğer taraftan da çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız. İnşallah tedbirlere riayet edersek şu an okula başlayamayan diğer sınıflar da yakın zamanda okullarıyla buluşacaklar. İnşallah 18 ilçemizde de tüm okullarda sertifika çalışmalarımızın karşılığını alarak velilerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına göndermelerini sağlayacağız."