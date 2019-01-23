Of'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
34 dakika önce
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Trabzon
'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen MED CS 61 plakalı minibüs, ilçe merkezindeki Döner Sokak'ta Musa Albayrak idaresindeki 61 FY 044 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan iki araç, park halindeki 61 S 6645 plakalı minibüse çarparak durabildi.
Kazada yaralanan taksi sürücüsü Musa Albayrak, Of Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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