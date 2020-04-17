Of'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Of ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştı.
Of Kaymakamlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren grup, ilçe merkezine bağlı mahallelerde yaşayanların gıda ve ilaç ihtiyaçlarının yanı sıra maaşlarının da evlerine ulaştırılmasını sağlıyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu İzzet Keleş, özverili çalışmaları dolayısıyla gönüllülere teşekkür etti.
Vatandaşların taleplerinin hızlı şekilde karşılandığını belirten Keleş, "Vatandaşlarımıza devletimizin selamını götürüyoruz, müşfik elini uzatıyoruz." dedi.
Keleş, vatandaşların da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti kendilerine ilettiklerini sözlerine ekledi.