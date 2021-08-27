Üye Girişi
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım - Son Dakika

Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım

27.08.2021 11:46
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri tırla bölgeye gönderildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri tırla bölgeye gönderildi.

Afet bölgesi için kısa süre önce "köprüler yıkılı köprüler yapılır, gönül köprüsü hep ayakta kalır" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına Oflular büyük destek oldu. Gıda malzemesinden, kişisel temizlik ürününe, giysilerden ev eşyalarına kadar bir çok yardım Of Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak guruplara ayrıldı. Daha sonra Of Belediyesi önüne gelen tıra yüklenen tamamı sıfır ve ambalajlı malzemeler Sinop'a gönderilmek üzere yola çıktı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yapılan yardımlar için vatandaşlara teşekkür eden Of Belediye Başkan Vekili Oktay Ulusoy, "Trabzon Valiliği bünyesinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Bizde Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi olarak öncülüğünü yaptık. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bizde bazı iş adamlarımızından destek aldık. Fabrika sahipleri destek oldu. Esnaflarımız yardımlarda bulundu. Belediye personelimiz yardımların toplanıp tıra yüklenmesinde katkı sağladı. Oflular olarak el birliği yaparak bu işi başardık. Yardımlarımızı Sinop'a gönderiyoruz. Afetzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Oflu hemşehrilerimiz kampanyaya büyük ilgi gösterdi"

Kendisinin daha önce sel bölgesinde görev yaptığını dile getiren Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, "Öncelikle selde ve yangınlarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Ben daha önce 2010-2013 yıllarında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yaptım. Afet yaşanınca birkaç gün sonra Bozkurt'a gittim. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Türkiye genelinde yapılan bu yardım kampanyasını duyan Oflu hemşehrilerimiz bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanımız, başkan vekilimiz, belediye personelimiz canhıraş bir şekilde çalıştılar. Ben bu yardımı yapan Oflu hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım
Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım

Of Belediyesi, Trabzon, Sinop, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor 11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Öğretmenin kasasından servet çıktı 11:04 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Öğretmenin kasasından servet çıktı
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık         
12:07
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı         
08:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement