Of'tan İdlib'e bir tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Of'tan İdlib'e bir tır insani yardım - Son Dakika

Of'tan İdlib'e bir tır insani yardım

6 saat önce

Of ilçesinden İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Of'tan İdlib'e bir tır insani yardım, System.String[]

Of ilçesinden İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesinin desteğiyle Beşir Derneği Of Temsilciliği tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında başta un ve battaniye olmak üzere gıda ve giyecek malzemelerinden oluşan bir tır dolusu yardım toplandı.

Tırın İdlib'e uğurlanması amacıyla düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Of Temsilcisi Arif Sarıalioğlu, Of halkının her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Allah halkımızdan razı olsun, Allah yardımlarını kabul etsin. Şükürler olsun ki birinci yardım tırımızın ardından ikinci tırımızı da İdlib'teki mağdur kardeşlerimize gönderiyoruz. İnşallah bu zulüm biter de kardeşlerimiz huzura kavuşur." dedi.

Törene, Of Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, Memur-sen İlçe Başkanı Yüksel Yaşar, Of Medya Derneği Başkanı İzzet Keleş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz Son dakika: Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Rusya inkar etse de hava desteği veriyor İdlib'de muhaliflerin rejim tankını kovaladığı anlar kamerada!

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Of'tan İdlib'e bir tır insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]