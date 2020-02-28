Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

6 saat önce

Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, System.String[]

Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Of Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Eyüp Fırat ve İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan diğer kurtuluş günü etkinlikleri, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaymakam Fırat, törene katılanları makamında ağırladı. Burada, şehitler için emekli vaiz Kadir Sevencan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Hükümet, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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