Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral Oldu
57 dakika önce
Of Ziraat Odası başkanlığına Berkant Saral seçildi.
Of Ziraat Odası başkanlığına Berkant Saral seçildi.
Odada yapılan genel kurulun ardından gidilen seçimde 70 delegeden 64'ü oy kullandı.
Berkant Saral 53 oyla başkan seçilirken, diğer aday Yunus Hacıahmetoğlu 10 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Of'a ve Ziraat Odası'na güzel hizmetler vermek istediklerini belirten Saral, "Teveccüh göstererek bizleri başkanlığa seçen delegelerimize teşekkür ediyorum. Of'umuza ve odamıza hayırlı olsun. İnşallah yönetimdeki arkadaşlarımızla odamıza güzel hizmetler sunacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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