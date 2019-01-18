Son Dakika Haberleri: Off-Road Araçlarının Arkasında Rafting Heyecanı

Off-Road Araçlarının Arkasında Rafting Heyecanı

1 saat önce

Düzce Turkuaz Off-Road Kulübü üyeleri, "Kış Gezileri Tanıtımı" kapsamında arazi araçlarının arkasına bağladıkları lastik botlarla rafting yaptı.

Off-Road Araçlarının Arkasında Rafting Heyecanı, System.String[]
Düzce Turkuaz Off-Road Kulübü üyeleri, "Kış Gezileri Tanıtımı" kapsamında arazi araçlarının arkasına bağladıkları lastik botlarla rafting yaptı.

Düzce'de faaliyet gösteren Turkuaz Off-Road Kulübü üyeleri kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu bin 400 rakımlı Topuk Yaylası'nda gezi düzenledi.

Kar üzerinde safari yapan kulüp üyeleri daha sonra yanlarında getirdikleri lastik botları araçların arkasına halatla bağlayarak kar üzerinde rafting yapmanın tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Kar, Düzce, Güncel
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