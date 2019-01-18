Off-Road Araçlarının Arkasında Rafting Heyecanı
1 saat önce
Düzce Turkuaz Off-Road Kulübü üyeleri, "Kış Gezileri Tanıtımı" kapsamında arazi araçlarının arkasına bağladıkları lastik botlarla rafting yaptı.
Düzce
Turkuaz Off-Road Kulübü üyeleri, "Kış Gezileri Tanıtımı" kapsamında arazi araçlarının arkasına bağladıkları lastik botlarla rafting yaptı.
Düzce'de faaliyet gösteren Turkuaz Off-Road Kulübü üyeleri kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu bin 400 rakımlı Topuk Yaylası
'nda gezi düzenledi. Kar
üzerinde safari yapan kulüp üyeleri daha sonra yanlarında getirdikleri lastik botları araçların arkasına halatla bağlayarak kar üzerinde rafting yapmanın tadını çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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