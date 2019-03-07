Off-Road'cular Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunu Kutladı
1 saat önce
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Motosiklet ve Off-Road Kulübü üyeleri 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin önünde buluştu.
Artvin
'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Motosiklet
ve Off-Road Kulübü üyeleri 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye
'nin en büyük Atatürk
heykelinin önünde buluştu.
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu 98. yılı etkinlikleri kapsamında şehrin Off-Road ve Motosiklet Kulübü üyeleri İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi
üzerinde şehir turu attı. Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan kulüp üyeleri, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'nin yolunu tuttu.
Off-Road Spor Kulüp Başkanı Murat Yılmaz
yaptığı açıklamada, "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle kulübü üyelerimizle böyle bir farkındalık olsun istedik. Bu anlamlı günde, başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:16 Kaynak: İHA
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