Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri bayram öncesi tatlı dağıttı - Son Dakika

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile Darul Erkam Derneğince ortaklaşa evlere bayram ziyaretleri yapılarak tatlı ikramında bulunuldu.

Av. Muharrem Akçay, Av. Ümmet İlhan ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, daha önceden belirledikleri adreslerdeki evlere giderek onlara bayram şekeri ve çikolata ikramında bulundular.

Av. Muharrem Ayçay, Av. Ümmet İlhan ve Lokman Toptaş yaptığıkları açıklamada, "Tatlı bir telaş içerisindeyiz. Pandeminin getirmiş olduğu kısıtlamalar nedeniyle çok aile sorunlar yaşadı. Kimi aileler işsiz kaldı, kimi aile iş yerlerini açamadı. Bizlerinde gücü nispetinde elimizdeki imkanlar doğrultusunda bin aileye ulaşmaya çalıştık. Ramazan Bayramını tatlı bir şekilde kapamak istedik. Bu gün 50 aileye bayram şekeri dağıtmayı planladık. Yıllardır bu tür yardımları yapmaya çalışıyoruz. İnsanların hassasiyetlerinin yoğun olduğu bir dönemi yaşadık. Hep deriz ya bayram olsun, bayram tadında olsun, çocuklar mutlu olsun dedik böyle bir yola çıktık. Yalnızca koli vererek, yalnızca harcamaları için çek vermekle bazı yardımlar anlam kazanmıyor. Bayram denildiği zaman akla bir çikolata veya bir tatlı gelmeli. En azından bayram sabahına uyandıklarında birer tatlıları veya birer çikolataları olsun dedik. Fikir birliği yaparak böyle bir yola çıktık. Hani bir değişiklik olsun dedik ya, her bayram çocuklar arife gününde evlere giderek bayram şekerleri toplarlardı, bu bayram öyle olmadı, çocuklar evlerinde kaldı bizler onların evlerine giderek bayram şekerlerini biz onlara ikram ettik" diye konuştular. - ERZURUM