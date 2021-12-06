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OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI - Son Dakika

OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI

06.12.2021 11:19

ERZURUM Macera Off-Road Spor Kulübü üyeleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

ERZURUM Macera Off-Road Spor Kulübü üyeleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Off-Road ekibi, 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları lastiklerin üzerine çıkarak, karda rafting de yaptı.

Yakutiye ilçesine bağlı Köşk köyünün 2 bin 600 metre yükseklikteki karlı zirvesine, özel yapım araçları ile çıkan Macera Off-Road Spor Kulübü üyeleri, yanlarında getirdikleri yiyecek ve yemleri doğaya bıraktı. Zorlu yolculuğun ardından yaban hayatı için doğaya yem taşıyan ekip, günün yorgunluğunu yüzeyi buz tutan Köşk Göleti'nde kızakla kayıp, 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları lastiklerin üzerine binerek, karda rafting yaparak attı. Yüzeyi buz tutan gölette dev Türk bayrağı da açan doğa tutkunları, karda cağ kebabı yiyip, semaverde çay içti.

Son yağan karla bitki örtüsünün tamamen kar altında kaldığını söyleyen Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, geleneksel hale getirdikleri gezide, özellikle kırsal kesimlerde kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanlarına yem bıraktıklarını söyledi. Toptaş, yaban hayatı için gerekli yemleme çalışmasını yaptıktan sonra kar üzerinde 'lastik raftingi' ile yorgunluklarını attıklarını söyledi. Doğaya kış boyu yem bırakacaklarını hatırlatan Toptaş, kendilerine eşlik etmek isteyenleri beklediklerini de dile getirdi.

OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI
OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OFF-ROAD EKİBİ DOĞAYA YEM BIRAKIP, KARDA RAFTİNG YAPTI - Son Dakika
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