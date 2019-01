Off-Road Grubu Karla Kaplı Yollarda Büyük Heyecan Yaşadı

Denizli'de adrenalin tutkunu Off-Road grubu Horoz Team, hafta sonu kentin yüksek kesimlerine yağan karı fırsata çevirerek gerçekleştirdikleri etkinlik ile adrenalin dolu anlar yaşadılar.

Off -Road Horoz Team grubu heyecanı yaşamak adına hafta sonu sabahın erken saatlerinde yola çıkarak yaklaşık 45 santim kar kalınlığının olduğu Bağbaşı Yaylası'na çıktılar. Etkinlikte 25 arazi aracı ve çok sayıda ATV yer aldı. Denizli Bağbaşı Yaylası'ndan Tavas ilçesine uzanan dağda ve yayla civarlarını kapsayan rotalarında 800 ile bin 600 metre arasında değişen rakımda karla kaplı doğanın fotoğraflarını da çekti. Karla kaplı yolda zor anlar yaşayan grup, kara saplanan bir aracı ise yine kendileri halatlarla kurtardı.



Off Road Horoz Team grubundan Sezer Ayaklı, oluşturulan Off Road gruplarında tarihi, rotalarını ve yapacakları yeri belirledikten sonra macera yoluna koyulduklarını ifade etti. Bu hafta düzenledikleri grubun son rotasındaki maceranın unutulmaz olduğunu kaydeden Ayaklı, muhteşem bir doğa manzarasıyla karşılaştıklarını belirtti. Ayaklı "Sabah saat 05.00'da hazırlandık ve teleferiğe doğru yola koyulduk. Teleferiğe geldiğimizde soğuk ama güzel bir havayla karşılaştık, teleferiğe çıktıktan sonra rotamıza doğru seyir halinde sırayla ilerledik, genellikle dağcıların bildiği eskilerden kalma 'İbişin Kahvesi' adında bir meydanda toplandık. Eskiden bu burada bir barınağı varmış aslında ama çok uzun yıllar önce olduğu için ismi kalmış sadece şimdi barınaktan eser yok, rotamızda son çıkmak istediğimiz yer ise Çakıroğlu bir yerdi. Hedefimize yaklaştık ama çok fazla kar olduğu için araçlarımız zorlandı. Tehlike oluşmaması için geldiğimiz rotadan geri dönüş yaptık. İlerlediğimiz rotada yüksek ve dar yollardan geçerken 1-2 defa yolda kalma durumu oldu, diğer araçlarımız ile onları kurtardık. Dikkatli olmasaydık belki de bir kaza meydana gelebilirdi. Yaklaşık 3-4 saatlik gezimizi aynı rotadan geri dönüş yaparak bitirdik."



Heyecan dolu anların yaşandığı etkinlik her hangi bir kaza yada olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - DENİZLİ

