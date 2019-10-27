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Off-Road heyecanı devam ediyor

57 dakika önce

Lyrboton Kome etabıyla başlayan 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Varsak etabıyla devam ediyor.

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Lyrboton Kome etabıyla başlayan 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Varsak etabıyla devam ediyor.

Kepez Belediyesi tarafından geçen yıl açılan Varsak Off-Road Pisti'nde başlayan yarışlar, pilotların kıyasıya mücadelesiyle devam ediyor.

Yarışmanın ilk günü, 2014'de Kepez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla Lyrboton Kome ismi verilen özel etapla başladı. Varsak ismini taşıyan özel seyirci etabıyla devam eden yarışlara, izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

Varsak Off-Road Pisti'nde gün boyu sürecek olan 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kupa töreniyle sona erecek.

Kepez Belediyesi, Akdeniz, Varsak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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