Off road magandaları tarlaya zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Off road magandaları tarlaya zarar verdi - Son Dakika

Off road magandaları tarlaya zarar verdi

7 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım alanında off road yapan magandalar maddi hasara sebep oldu.

Off road magandaları tarlaya zarar verdi, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım alanında off road yapan magandalar maddi hasara sebep oldu.

Yalıntaş Mahallesi ile sanayi arasındaki yol üzerinde bulunan Mustafa Tokcalar'a ait tarım alanında, off road yapmak isteyen kişi ya da kişiler, tarlada maddi zarara neden oldu.

Sabah tarlasına gittiğinde durumu fark eden ve büyük üzüntü yaşayan Mustafa Tokcalar, durum ile ilgili yaptığı değerlendirmede sadece zevk için böyle bir zarar veren kişilere tepki gösterdi. Tarlasında yonca ekili olduğunu anlatan çiftçi Tokcalar, mevcut zararın maddi olarak ölçülemeyeceğini ve manevi olarak durumun çok daha ağır olduğunu ifade etti.

Sürecin takipçisi olacağını da ifade eden Tokcalar, bu tabloya neden olanların bulunmasını bekliyor.

(Hakan Göçmez/İHA)

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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