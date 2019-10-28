Off-road parkurlarının kadın pilotu
23 dakika önce
Off-road parkurlarında mücadele veren 20 yaşındaki Melis Aksöz, bu alanda tecrübe kazanıp, ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Off-road parkurlarında mücadele veren 20 yaşındaki Melis Aksöz, bu alanda tecrübe kazanıp, ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.
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