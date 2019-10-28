Son Dakika Haberleri: Off-road parkurlarının kadın pilotu
Son Dakika Güncel Off-road parkurlarının kadın pilotu

Off-road parkurlarının kadın pilotu

23 dakika önce

Off-road parkurlarında mücadele veren 20 yaşındaki Melis Aksöz, bu alanda tecrübe kazanıp, ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Off-road parkurlarında mücadele veren 20 yaşındaki Melis Aksöz, bu alanda tecrübe kazanıp, ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Off-road parkurlarının kadın pilotu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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