Off-Road şampiyonası sona erdi

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı sona erdi. Yarışlar sonucunda Genel Klasman kategorisinde iki tane birinci çıktı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı büyük bir adrenalin ile sona erdi. Merkezefendi Off Road Pisti'nde gerçekleşen yarış, birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Merkezefendili ve Denizlililerin yoğun katılım gerçekleştirdiği seyirci etabında sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonucunda Genel Klasman kategorisinde iki tane birinci çıktı. Pilotlar Ertan Nacaroğlu ve Eray Pancar, Mustafa Saray ve Samet Zurnacı birinciliği elde ettiler. Üçüncülüğü ise pilotlar Bekir Başkal ile Emin Önder elde etti. 7 kategoride yapılan değerlendirmelerde sporculara madalya ve kupalar törenle verildi. Genel klasman birinciliğini elde eden Ertan Nacaroğlu ve Eray Pancar, Mustafa Saray ve Samet Zurnacı'ya kupa ve madalyaları Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Derece elde eden sporcuları tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Heyecan dozu yüksek kıyasıya mücadeleyle geçen iki günün ardından Türkiye Off Road Şampiyonası 2.Ayak Yarışlarımız sona erdi. Dereceye giren yarışmacılarımızı kutluyor, zorlu mücadelede yarışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ