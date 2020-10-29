OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Off-Road sürücüleri Kartal Sahil'de buluşup Kadıköy 'e kadar 100 araçla kortej yaptı. Korteje katılan sürücüler araçlarını Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve Azerbaycan bayrağıyla süsledi.

Kartal'da bir araya gelen sürücüler, önce bando takımının Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı müziklerini dinledi. Burada araçlarını Atatürk resimleri, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsleyen sürücüler Kadıköy, Bağdat Caddesi'ne kadar konvoy şeklinde gittiler. Konvoya katılan sürücüler ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi.

CANIMI VERİRİM CUMHURİYET İÇİN

Off-Road camiasından Aydemir Tozar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için kortej düzenlediklerini belirterek "Tüm Off-Road camiasına duyurmuştuk ve bayağı yoğun bir talep oldu. Araçlar dışarılara taştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an kalbimin nasıl attığını anlatamam, canımı veririm cumhuriyet için" dedi.

GURUR VERİCİEtkinliğe ailesiyle birlikte gelen Kübra Kara ise çok mutlu olduğunu kaydederek "Çok güzel bir organizasyon teşekkür ederiz. Çocuklarımızla bu duyguyu tatmak, onlara bu duyguyu aşılamak bizim için çok gurur verici. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü-----------Bandodan görüntüSürücülerin hatıra fotoğrafı çekilmesiSürücülerin araçlarına bayrak asmasıAraçların çıkışıAraçların yol üzerindeki seyriOff-Road sürücüleriyle röportaj

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