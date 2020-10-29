OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU - Son Dakika

OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU

29.10.2020 14:07
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Off-Road sürücüleri Kartal Sahil'de buluşup Kadıköy'e kadar 100 araçla kortej yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Off-Road  sürücüleri Kartal Sahil'de buluşup Kadıköy'e kadar 100 araçla kortej yaptı. Korteje katılan  sürücüler araçlarını Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve Azerbaycan bayrağıyla süsledi.

Kartal'da bir araya gelen sürücüler, önce bando takımının Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı müziklerini dinledi. Burada araçlarını Atatürk resimleri, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsleyen sürücüler Kadıköy, Bağdat Caddesi'ne kadar konvoy şeklinde gittiler. Konvoya katılan sürücüler ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi.

CANIMI VERİRİM CUMHURİYET İÇİN

Off-Road camiasından Aydemir Tozar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için kortej düzenlediklerini belirterek "Tüm Off-Road camiasına duyurmuştuk ve bayağı yoğun bir talep oldu. Araçlar dışarılara taştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an kalbimin nasıl attığını anlatamam, canımı veririm cumhuriyet için" dedi.

GURUR VERİCİEtkinliğe ailesiyle birlikte gelen Kübra Kara ise çok mutlu olduğunu kaydederek "Çok güzel bir organizasyon teşekkür ederiz. Çocuklarımızla bu duyguyu tatmak, onlara bu duyguyu aşılamak bizim için çok gurur verici. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü-----------Bandodan görüntüSürücülerin hatıra fotoğrafı çekilmesiSürücülerin araçlarına bayrak asmasıAraçların çıkışıAraçların yol üzerindeki seyriOff-Road sürücüleriyle röportaj

Genel ve detay görüntü


- İstanbul
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU
OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Kadıköy, Kartal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı         
12:45
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 14:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OFF-ROAD SÜRÜCÜLERİNDEN KARTAL'DAN KADIKÖY'E CUMHURİYET KONVOYU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei