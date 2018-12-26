Off-road Türkiye İkincileri Başkan Erkoç'u Ziyaret Etti

Türkiye Off-road Şampiyonasında S2 klasmanında Türkiye ikincisi olan Sefa Tanrıverdi ve Servet Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret etti.

Türkiye Off-road Şampiyonasında S2 klasmanında Türkiye ikincisi olan Sefa Tanrıverdi ve Servet Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret etti.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Off-road Şampiyonası'nda S2 klasmanında yarışan ve Türkiye ikincisi olan Pilot Sefa Tanrıverdi ve Co-Pilot Servet Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.



Spora ve sporcuya her zaman belediye olarak destek olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Erkoç, şunları kaydetti:



"Off-road Türkiye Şampiyonası'nda 7 ayakta yapılan S2 klasmanında Türkiye ikincisi olan Sefa ve Servet kardeşlerimizin takımını tebrik ediyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş, artık sosyal bir şehir oldu. Özellikle off-road da son yıllarda dikkat çeken bir spor olmaya başladı. Bu arkadaşlarımız, başarılarıyla Off-road Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağının da Kahramanmaraş'a alınacağının müjdesini verdiler. Bu da Kahramanmaraşımızın turizmi ve tanıtımı açısından çok önemlidir."



Servet Gül, "2 yıldır Türkiye'de off-road yarışlarında yer alıyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Lojistik anlamda çok büyük desteklerini gördük. Bugün de ödülümüzle birlikte başarımızı paylaşmak istedik. Biz bu yıl belediyemiz adına yarıştık." diye konuştu.



Sefa Tanrıverdi de bu yıl şampiyonada bir ilk olarak diğer belediyelerin de off-road takımlarına destek olacağı bilgisini aldıklarını belirtti.

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