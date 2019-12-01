Son Dakika Haberleri: Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Özsoy oldu
Son Dakika Spor Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Özsoy oldu - Son Dakika Spor

Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Özsoy oldu

6 saat önce

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birincisi Kenan Özsoy oldu.

Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Özsoy oldu, System.String[]

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birincisi Kenan Özsoy oldu. Özsoy, kazandığı şampiyonluğun ilk olduğunu söyledi.

Ankara'da başlayan şampiyona, Kahramanmaraş'ta yapılan 7 etaplık yarışla son buldu. 44 ekipten 88 sporcunun katılımıyla Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleşen yarışlar nefes kesti. Yarışmanın tek yabancı pilotu ise İtalya'dan katılan Giuseppe Simone Agazzi oldu. 4 etabı dün koşulan yarışların bugün son 3 etabı gerçekleştirildi. Zaman zaman kazaların yaşandığı, araçların arızalandığı yarışlara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Kahramanmaraş Off-Road Kulübü'nün organize ettiği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de milli mücadelenin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında desteklediği Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın şampiyonu ise Kenan Özsoy ve Harun Deynek ikilisi oldu.

3 yıldır Off-Road yarışlarına katıldığını belirten Kenan Özsoy, yardımcı pilotu Harun Deynek ile ilk şampiyonluğunu kazandığını söyledi.

Özsoy, "2019 Türkiye Off-Road yarışına Ankara'da başladık ancak istediğimiz gibi olmadı. İlk yarışa yarış ihracıyla başladık. Sonraki yarışlarda birinciliği alarak iddiamızı son yarış olan Kahramanmaraş'a kadar getirdik. Buradaki organizasyonda etaplar da çok güzeldi. Dün ve bugün de günü birinci olarak tamamladık. Son etabımızda puan farkını aştığımız için start-stop yaptık yani puan almadık ama puanlar birinci olmamıza yetti. Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı şampiyon olarak bitirdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Seyirciler

Yarıştan detaylar

Yan yatan aracın kurtarılması

Aracın yarışa devam etmesi

Arızalanan aracın kepçe tarafından pist dışına alınması

Yarıştan detay

Şampiyon Kenan Özsoy ile röportaj


Kahramanmaraş, Türkiye, İtalya, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Özsoy oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]