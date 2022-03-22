Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar

22.03.2022 12:39

Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı.

Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar

DÜZCE Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı karla kaplı yolları açarken adrenalin dolu anlar yaşadılar.

Düzce'de geçtiğimiz hafta da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye kadar çıktı. Düzce'nin turistik yaylalarından birisi olan Sinekli Yaylası'na ulaşmak isteyen Off-Road tutkunları da 1,5 metre kar kalınlığına ulaşan yollarda araçları ile adrenalin dolu anlar yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan macera dolu yolculuk, gece saatlerine kadar devam etti. Bazı sürücüler yakıt problemi yaşasa da yardımlaşma sonrasında kimse yolda kalmadı.

Güzergah üzerinde ilerleyen sürücüler, "1,5 metre kar var Bize göre az bir kar. Araçlarımız ile yolları açmaya çalışıyoruz ve açıyoruz. Araba karda bir anda kayboldu. Önümüzdeki arabaların yakıt konusunda sorunları var biraz takviye yapmamız lazım. Önden giden arabalar yolu açıyor bizde arkasından asfaltmış gibi gidiyoruz. Öndeki araçlara yakıt desteği yapmamız lazım. Güzergahımızın çoğu bitti azı kaldı. Güzel bir yolculuk yaptık" diyerek kendi aralarında konuştu.

Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar
Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar
Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar

YORUMLAR
500
7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi! 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi! Düzce'de eğitime 'kar' engeli Düzce'de eğitime 'kar' engeli

Otomobil, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar - Son Dakika


Son Dakika
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement