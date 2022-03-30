Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi - Son Dakika
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Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi

30.03.2022 12:23

Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi Düzce Safari ve Off-Road kulübü üyeleri, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından rota değiştirerek, Koru göle tırmandı.

Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi

DÜZCE - Düzce Safari ve Off-Road kulübü üyeleri, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından rota değiştirerek, Koru göle tırmandı. Önce çamurlu yollardan geçen ekipler, daha sonra dere içinden geçerek araçlarını yıkadı.

Geçtiğimiz hafta Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yer yer kar kalınlıkları 60 santimetreyi geçti. Bu durum sonrasında Off-Road tutkunları da yine gaza basarak yaylaların yolunu tuttu. Her hafta Sinekli, Torkul, Balıklı gibi yaylalarına giden adrenalin severler, bu hafta rota değiştirerek Koru Göl'e tırmandı. Elmacık dağlarına doğru tırmanarak Korugöl'e ulaşan Off-Road tutkunları, çamurlu araziler ile güzergahın yolunu da trafiğe açtı. 4x4 arazi araçları ile gidilen yollarda dere yataklarından da geçen sürücüler, çamurlanan araçlarını da dere yatağında temizledi.

Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi
Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi
Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi

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Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Off-Road tutkunları adrenalin dolu gün geçirdi - Son Dakika


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