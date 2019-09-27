Off-road tutkunları Erciyes'te buluştu

Erciyes Dağı'nda buluşan maceraseverler, zirvede off-road heyecanı yaşadı.

Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel kamp, antrenman, dağ ve tabiat sporları üssü olarak adrenalin ve macera tutkunlarının dikkatini çeken Erciyes Dağı, arazi araçlarıyla doğada zor koşullarda araç kullanan off-road meraklılarına ev sahipliği yaptı.

Erciyes AŞ ve Antalya Off-Road ve Motor Sporları Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte off-road tutkunları, Erciyes'in zorlu volkanik arazisine meydan okuyarak araçlarla 3 bin 400 metreye tırmandı.

Hisarcık'tan start alan katılımcılar, Erciyes'in zorlu arazi şartlarıyla mücadele ederek Ottoman olarak bilinen bölgeye ulaştı.

Antalya Off-Road Motor Sporları Kulübü Başkanı Erol Karagöz, Antalya'daki off-road meraklıları olarak Erciyes'te unutulmaz bir sürüş keyfi yaşadıklarını belirtti.

Bu sporu yapanlar için Erciyes parkurunun son derece heyecan verici bir atmosferinin olduğunu aktaran Karagöz, "Burası müthiş arazi şartlarına sahip. Görkemli Erciyes'in zirvesinde bu sporu yapmak gerçekten bizler için bir ayrıcalık oldu. Türkiye'deki tüm off-road meraklılarının da burayı mutlaka deneyimlemelerini isteriz. Bu spor dalına gönül vermiş olan tutkunlara Erciyes Dağı'ndaki bu imkanları da elimizden geldiğince anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da bütün gayretlerinin Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da alternatif sporun yapıldığı spor merkezi olarak dört mevsim Kayseri'nin ve ülkenin hizmetinde tutmak olduğunu belirtti.

Hayal ettikleri hedeflere her yıl emin adımlarla ilerlediklerini, son olarak Antalya'dan gelen off-road ekibine ev sahipliği yaptıklarını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Çok şükür hedeflerimize her yıl bir yenisini ekleyerek ilerliyoruz. Bugün Erciyes, zirve tırmanışı, yürüyüş, bisiklet çadır kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler için güzel bir mecra haline geldi. Dağımız motor sporları için de çok zengin imkanlar sunuyor. Antalya'dan gelen off-road tutkunları burada volkanik arazide sürüş yaparak 3 bin 400 metreye tırmandılar. Bu bir nevi yapacağımız yarışlar için bir başlangıç oldu. Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Her alanda bir üs olan Erciyes Dağı off-roadun da merkezi olacak. Ülkemizdeki tüm off-road meraklılarını da buraya davet ediyoruz."