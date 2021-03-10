Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı - Son Dakika

Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı

10.03.2021 10:19

Son dakika haberleri... Erzurum'da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kırsal mahallelerin kar ve tipi altındaki yollarını güçlükle aşarak çocuklara bot ve mont hediye etti.

Erzurum'da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kırsal mahallelerin kar ve tipi altındaki yollarını güçlükle aşarak çocuklara bot ve mont hediye etti.

Macera tutkunları, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaklaşık 4 yıl önce başlatılan "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında, kent genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Gönüllülerin desteğiyle topladıkları ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemelerini arazi araçlarına yükleyen macera tutkunları, Pasinler ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 2 bin 800 rakımlı Başören Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencilerini sevindirmek için zorlu yolculuğa çıktı.

Karşılaştıkları tüm olumsuzluklara göğüs gerdiler

Zaman zaman araçları kara saplanan, kar ve tipide zor anlar yaşayan macera tutkunları, görüş mesafesinin yarım metreye düştüğü zorlu yolda çocuklar için her türlü olumsuzluğa göğüs gerdi.

Araçların çıkamadığı yerlerde yardım malzemelerinin bulunduğu çuvalları sırtlayarak köye ulaşmaya çalışan maceracılar, dondurucu soğukta saatler süren çalışma sonrası ulaştıkları mahalledeki çocuklara bot ve mont dağıttı.

"Kara lastik" ayakkabılarını çıkarıp birbirinden şık botlarını giyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere, mahalleye ulaşmak için zorlu bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

"Yardımlar yaz ve kış devam edecek"

Buzlu yolda araçlarının takla atma aşamasına kadar geldiğini ifade eden Toptaş, şöyle konuştu:

"Tipi ve kar fırtınası yolları kapatmıştı, bir türlü ilerleyemedik. Son çare olarak 'minik eller üşümesin' diye hazırlamış olduğumuz malzemeleri omzumuza alarak yaklaşık 700 metre yol yürüdük. Ancak kar fırtınası olduğundan devam edemedik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Dairesine bağlı greyder yolumuzu açarak bizi minik ellerle buluşturdu. Bu faaliyeti yaz ve kış devam ettirmekteyiz ama bugünkü faaliyetimizde zorlu bir yol olduğunu gördük ve buradaki zorluğu biz de yaşadık. Zor da olsa minik ellere ulaşmanın heyecanıyla bu yolu kat ettik."

Hayırsever Hikmet Akçelik ise projeye iki yıldır destek verdiklerini anlattı.

Hayırseverlerin projeye desteklerinin devam edeceğini dile getiren Akçelik, "Yaklaşık 600 öğrenciyi giydirdik ve gücümüz el verdiği takdirde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kar ve tipi demeden kolileri sırtlayarak zor koşullarda çocuklara ulaştırdık, bir şekilde onların vücutlarını, ayaklarını, kalplerini ısıtma yoluna gittik." diye konuştu.

Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş da maceracıların zor şartlarda ve sıkıntılı bir şekilde köye ulaştığına işaret ederek, çocukların yardımlarla büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı
Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı
Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı
Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı

Büyükşehir Belediyesi, Pasinler, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Off-road tutkunları Erzurum'daki köy çocukları için zorlu yolları aştı - Son Dakika


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