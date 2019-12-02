Son Dakika Haberleri: Off-road tutkunları mevsimin ilk karının keyfini çıkarttılar
Son Dakika Güncel Off-road tutkunları mevsimin ilk karının keyfini çıkarttılar - Son Dakika

Off-road tutkunları mevsimin ilk karının keyfini çıkarttılar

7 saat önce

road tutkunları, karın tadını çıkarttılar.

Off-road tutkunları mevsimin ilk karının keyfini çıkarttılar, System.String[]

road tutkunları, karın tadını çıkarttılar.


Düzce'de mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Özellikle Topuk Yaylası ve Kardüz bölgesine yağan kar ile birlikte off-road tutkunları da araçlarıyla yağan karın tadını çıkartmak için yaylalara çıktı. Balıklı, Pürenli ve Ilıca yaylalarına giden Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü üyeleri, kar nedeniyle kayganlaşan ve yer yer bataklığa dönen yayla yollarının tadını doyasıya çıkarttılar. Kar keyfi sırasında zaman zaman küçük kazalar da yaşandı. Çamurlu yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler çamura saplanan arazi araçlarını çıkartmaya çalışırken iki araç birbirine çarptı. Ancak yaşanan kazalar bile off-road tutkunlarını karın tadını çıkartmaktan alıkoyamadı. - DÜZCE

Topuk Yaylası, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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