Off-road tutkunları nefes kesti

Off-road tutkunları, inatları ve tırmanışlarıyla keçileri aratmıyor. Büyük kayaları ve araçların suya gömülmesini umursamayan sporcular, kimi zaman yaşadıkları aksiliklerle yürekleri ağızlara getiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında tırmanmadıkları dağ, geçmedikleri parkur kalmayan Off-Road Türkiye Grubu, son yaptıkları faaliyetlerinde inatları ve tırmanışlarıyla 'keçilere' kafa tuttu. İstanbul'dan yola çıkan 10 arkadaş, 4 arazi aracıyla Ağva'daki Babalar etabını bitirmek için uzun mücadeleler verdi. Marşa bastıktan sonra hızla ilerlemeye başlayan araçlar, peş peşe bellerine kadar gömüldükleri suları aştı. İnsanın bile ayakta durmakta zorluk çektiği kayalara tırmanan araçlar, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Aracı sıkıştığı kayalıklardan kurtarmak için yardım eden iki kişiden biri, kaygan olan kayanın hışmına uğradı. Ayakları yerden kesilen kişi, kalçasının üzerine düştü. Sakatlanmadan arkadaşının yardımı ile ayağa kalkan şahıs, kaldığı yerden arabayı itmeye çalıştı. Aracın geçeceği yerin derinliğini hesaplamak isteyen bir kişi ise, dengesini kaybedince buz gibi suyun içine düşmekten kendini koruyamadı. Araçlar tek tek parkuru tamamlarken, yaşanan zor ve heyecanlı anlar hafızalara kazındı. - BURSA