ZONGULDAK - Off-road tutkunları buluştu - Son Dakika

Zonguldak'ta Valilik, Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Herkül Doğa Motor Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Büyük Doğa Buluşması Şenliği"nde off-road tutkunları özel parkurda yarıştı.

Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisindeki yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda off-road aracıyla katılarak çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.

Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaplardan en kısa sürede çıkmak için mücadele etti.

Ereğli Herkül Doğa Motor Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara beklediklerinden daha fazla ilgi olduğunu söyledi.

Dört yıldır düzenlenen şenliğin salgın sonrası ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı yoğun ilgi gördüğünü belirten Tatoğlu, "81 ilden neredeyse katılım var. Türkiye'de ilk kez farklı spor kulüplerinin ve derneklerinin bir araya geldiği büyük bir buluşma yaptık. Motor ve doğa sporlarının daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Bu etkinliğin turizm ve kültürel boyutu da var." diye konuştu.

Tatoğlu, sürdürülebilir turizm için çalıştıklarını dile getirerek, "Güzel işlerin olmasını istiyoruz. İnsanın doğayı ne kadar özlediği ortada. Motor sporlarında da bir rekordur, ciddi bir katılım var. Bu da bizim için ayrı bir gurur." dedi.

Özel oluşturulan kamp alanına binlerce insanın geldiğini söyleyen Tatoğlu, "Kamp yapılıyor, çeşitli etkinliklerle katılımcılar renkli dakikalar geçiriyor. Burada önemli olan dereceye girmek değil, alana katılmak, o heyecanı yaşamaktır." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Mehmet Morcu da kısıtlamaların kademeli kalkması ile vatandaşların doğayla buluştuğunu dile getirdi.

Birbirinden heyecanlı yarışların gerçekleştirildiği etkinlikte dereceye girenlere kupalar verildi.

Kamp bölgesinde oluşan yoğun trafik nedeniyle jandarma ekipleri güzergahlarda önlem aldı.

Etkinliğe Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.