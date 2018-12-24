Son Dakika Haberleri: Off-road Tutkunlarından "Kar Safarisi"

Off-road Tutkunlarından "Kar Safarisi"

59 dakika önce

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF) 48 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Off-road Tutkunlarından
Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF) 48 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Düzce Belediyesi önünde toplanan DÜSOF üyesi 170 kişi, konvoy halinde Beyköy beldesi üzerinden Odayeri, Sırık, Hira ve Püreli yaylalarına ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki yaylalara çıkanlar, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre ölçüldüğü bölgede mücadele edenler, kar yağışı altında oyun havası eşliğinde eğlendi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini ve yoğun katılımla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaylalarda güzel bir gün geçirdiklerini belirten Albayrak, "Yolda kalan arkadaşlarımızı çekerek buraya kadar ulaştırdık. Her birimiz doğa sevgisiyle dolu. Bu yüzden katılımcıların tamamı büyük keyif aldı." diye konuştu.

Etkinliğe, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer ve fotoğraf gönülleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Beyköy, Düzce Belediyesi, Düzce, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlar Vanaları Çalınca İstanbul'a Su Veren Melen Nehrine Yakıt Sızdı Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:36:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Off-road Tutkunlarından "Kar Safarisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]