Off Road Tutkunlarından Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

TOKAT Extreme Off Road Kulübü, 'Doğayı Sev, Hayvanları Koru' adlı projeleri kapsamında yaklaşık 150 sokak köpeğine mama ve gıda yardımı yaptı.

TOKAT Extreme Off Road Kulübü, 'Doğayı Sev, Hayvanları Koru' adlı projeleri kapsamında yaklaşık 150 sokak köpeğine mama ve gıda yardımı yaptı.



Tokat ExtrEme Off Road Kulübü üyeleri, kentte kendi arazisinde ve imkanları ile gönüllü olarak 150 sokak köpeğine bakan Davut Göksel Eker'i ziyaret ederek, sokak köpeklerine mama ve gıda yardımında bulundu. Kulüp Başkanı Serkan Özcan, "Bu gibi projeler bir sosyal sorumluluk projesidir. Kışın bu çetin günlerinde hayvanlar aç kalarak telef oluyorlar. Bizler de doğa dostu sporcular olarak bu tür faaliyetleri sürekli yapıyoruz. Hatta off road gezilerimizde arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara da ekip olarak yiyecek dağıtıyoruz. Bu projenin adını ise 'Doğayı Sev, Hayvanları Koru' projesi ismini verdik" dedi.



- Tokat

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