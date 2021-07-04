Off-road tutkunlarını sağanak yağmur bile durduramadı

road yarışları, sağanak yağmura rağmen devam etti. Binlerce off-road tutkunlarının katıldığı festival, aksiyon dolu anlara sahne oldu.

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan yasakların kaldırılmasının ardından Türkiye'de ilk off-road festivali Düzce'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen off-road tutkunları, Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Kosca tepesinde buluştu. 2 etap halinde 80'den fazla yarışçının katıldığı yarışlar, etkili olan sağanak yağışa rağmen devam etti. Çamur deryasına dönen parkurlarda yarışanları izleyen vatandaşlar ise adrenalin dolu anlar yaşadı. Bazı araçların yoğun yağış sonrasında kayganlaşan yollarda çukurlara girdiği anda devrilmesi de aksiyon dolu anlar yaşattı.

Mehmet Albayrak: "Türkiye'de ilk Düzce'de yapılıyor"

Yağmura rağmen yarışların devam ettiğini söyleyen Düzce Safari ve Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Güzel bir katılım oldu. 25 ilden off-road tutkunları geldi. Çamuru bol bir yarış oldu. Takla atan yarışçılar tabii ki de oluyor, off-road sıra duşu bir yol. Taklalar normal, zorlanan yarışçılar ise kurtarma ekiplerimiz tarafından parkurdan çekiliyor. Extrem etapta 19 araç yarışıyor. Normal etapta ise 60'a yakın araç yarışacak. Zaten biliyorsunuz 1 buçuk yıldır pandemi nedeniyle yasaklarımız vardı. Bütün off-roadcılar bomba gibi patlamaya hazırdı. Burada patlayışı yaptık. Extrem etabı 9 kapı, normal etap ise 11 kapıdan oluşuyor. Extrem etabındaki kapılarımız zorlu kapılar. Orada traktörlerin bile giremeyeceği kapılar oluyor. Güçlü arabaların etabı oluyor. Normal etapta ise bütün arabalar yarışabiliyor. Maksadımız eğlence. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

3 gün boyunca gerçekleştirilen festivalde, yarışlarda başarılı olanlara kupa ve hediyeler verilirken, off-road Yarışları havadan drone ile görüntülendi. - DÜZCE