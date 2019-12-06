Son Dakika Haberleri: Off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti
Son Dakika Güncel Off-road tutkunlarının 'kar safarisi' nefes kesti - Son Dakika

Off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti

6 saat önce

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Kent merkezinde toplanan DÜSOF üyesi 50 kişi, arazi araçlarıyla konvoy halinde Gölyaka ilçesindeki Pürenli, Derebalık, Balıklı ve Kardüz yaylalarına ulaştı. Deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteki yaylalara çıkan grup, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı. Safari tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 1 metre ölçüldüğü bölgede keyifli vakit geçirdi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini, her hafta etkinlik yaptıklarını, özellikle de kar yağdığında yerlerinde duramadıklarını ifade etti.

Off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti

Gölyaka, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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