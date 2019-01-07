Off-road Tutkunlarının Karla Mücadelesi Nefes Kesti

Düzce
'de off-road tutkunları, kar kalınlığının 1,5 metre ölçüldüğü yaylalarda "kar safarisi" düzenledi. Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Öner Abidin Balbay ve hastane yönetimindeki 10 kişi, Kaynaşlı
ilçesinde safari yapmak için buluştu.
Off-road tutkunları, deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki Topuk, İkizler ve Oflu yaylaları başta olmak üzere 8 yaylada, kalınlığı 1,5 metre ölçülen karda yolculuk yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.
Zaman zaman kara saplanan araçları kendi imkanlarıyla kurtaran macera tutkunlarının mücadelesi, drone ile görüntülendi.
Gruptakiler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı.