Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi - Son Dakika

Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi

02.11.2020 13:01

- Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi Aylardır caretta yavruları sebebiyle girmedikleri alandan çuvallarla çöp topladılar Manavgat Off Road Kulübü üyeleri, Boğaz Mevkiinde temizlik yaptı.

- Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi

Aylardır caretta yavruları sebebiyle girmedikleri alandan çuvallarla çöp topladılar

ANTALYA - Manavgat Off Road Kulübü üyeleri, Boğaz Mevkiinde temizlik yaptı. Manavgat Off Road Kulüp üyelerinin aileleriyle birlikte katıldığı temizlik çalışmasında onlarca poşet atık madde araçlara konulmak suretiyle çöp toplama merkezine götürüldü.

Caretta caretta kaplumbağaları ile ilgili çalışmalarından dolayı adı Caretta Seher'e çıkan Seher Ulaş, bu sene Boğaz Mevkii'nde yaklaşık 62 bin caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğunu belirterek "Caretta caretta yavrularını koruma konusunda en büyük sıkıntı bireysel off road kullanıcılarından kaynaklandı. Haziran ayından beri Caretta Carettalarla başladığımız yolculuğumuz mendirek bölgesinde temizlik etkinliklerimizle devam etti. 62 bin caretta caretta yavrusunu denize saldık ve başarılı da olduk bu konuda. Burada en büyük sıkıntımız, off road araçlarıydı. Off road grupları her zaman bize destek verdi. Ama bilinçsiz off road aracı kullanıcıları, bireysel kullanıcılar hep sıkıntı çıkardı. Çevreyi kirlettiler, izinsiz giriş yaptılar, özellikle caretta carettaların yuvalarının olduğu bölgelere giriş yapıldı. Bununla ilgili off road grupları suçlandı ama benim her zaman söylediğimiz gibi off road gruplarına 'giriş yasak' diye bir kere söyledik, hemen uyguladılar. Şimdi kapılarımız yeniden açıldı mendireğe, mendirek herkesin" dedi.

Manavgat Off Road kulübü üyesi Emin Kaya ise caretta carettalarla ilgili açıklamaların ardından kulüp üyelerinin carettaların yuvasının bulunduğu bölgeye gelmediğini belirterek, "Biz çevreye duyarlıyız, sezonun bitimiyle birlikte burada insanlara farkındalık yaratmak için temizlik kampanyası düzenlemek istedik. Bu sahiller bizim. ama temizlik konusunda maalesef yeterli duyarlılığı gösteremiyoruz. Bizde insanlara örmek olmak için bütün arkadaşlarımızla, aileleriyle birlikte burada bir temizlik kampanyası yapıyoruz" dedi.

Manavgat Off Road kulübü olarak Manavgat'taki kurumlarla güzel ilişkiler içerisinde güzel işlere imza attıklarını belirten Kaya "Manavgat offroad kulübü olarak etkinliklerimiz bununla sınırlı değil, biz her zaman çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaylalarda kardan dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bu yıl anlamlı olduğuna inandığımız bir kampanyaya imza atmak istiyoruz. Bu kampanya kapsamında Manavgat'ta yaşayan engelli vatandaşlarımızı karla buluşturacağız. Bu konuda çalışmalarımız son aşamaya geldi" diye konuştu.

Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi
Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi
Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi
Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi

Caretta Caretta, Manavgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Off Road üyeleri caretta caretta yuvalarının bulunduğu alanı temizledi - Son Dakika


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