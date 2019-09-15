Son Dakika Haberleri: Off-roadçılardan çamurda "araçsız" yarış
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Off-roadçılardan çamurda "araçsız" yarış

27 dakika önce

Düzce'deki Yörükler Yaylası'nda bir araya gelen off-road tutkunları, çamur parkurunda araçsız yarıştı.

Düzce'deki Yörükler Yaylası'nda bir araya gelen off-road tutkunları, çamur parkurunda araçsız yarıştı.

Off-roadçılardan çamurda araçsız yarış

Yörükler, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:51 Kaynak: AA
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