Off-roadçılardan çamurda "araçsız" yarış
27 dakika önce
Düzce'deki Yörükler Yaylası'nda bir araya gelen off-road tutkunları, çamur parkurunda araçsız yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:51 Kaynak: AA
Düzce'deki Yörükler Yaylası'nda bir araya gelen off-road tutkunları, çamur parkurunda araçsız yarıştı.
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