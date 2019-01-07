Son Dakika Haberleri: Off-Roadcıların Irmak Macerası

Off-Roadcıların Irmak Macerası

1 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde macera arayan Off-Road tutkunları, girdikleri ırmakta araçları suya gömülünce bir süre mahsur kaldı.

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Ordu'nun Kumru ilçesinde macera arayan Off-Road tutkunları, girdikleri ırmakta araçları suya gömülünce bir süre mahsur kaldı. Suya gömülen cip, farklı bir arazi aracıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde stres atmak ve macera yaşamak isteyen Off-Road tutkunlarının aracı, bir müddet ilerledikten sonra suya gömüldü. Aracın yarısına kadar suya batmasından ve ırmak içerisindeki büyük taşlardan dolayı ilerleyemeyen araçta yaklaşık 1 saat mahsur kalanların imdadına, başka bir Off-Road tutkunu yetişti. Irmakta kalan arazi aracı, çekici halatla battığı bir metrelik sudan çıkartıldı.

Suya gömülen ve battığı yerden çekici halat yardımıyla kurtarılan Saim Çalışkan, Off Road yaparken çocukluğundaki gibi eğlendiğini belirtti. İşin eğlenceli kısmının mahsur kalmak ve çamura batmak olduğunu aktaran Çalışkan, bu tür aktiviteleri herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Mahsur kalan ırmaktan çıkartan Off Road tutkunu Mehmet Koççukuru da bu tür maceraların kendisini gençleştirdiğini belirterek, herkese tavsiye ettiğini söyledi. Maceracılar, araçlarını sudan çıkarttıktan sonra şiddetli şekilde akan ırmağa tekrar girerek, karşı tarafa geçip stres attılar. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Kumru, Ordu, Güncel
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