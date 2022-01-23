Üye Girişi
Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı - Son Dakika

Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı

23.01.2022 07:08

Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı Çorum'da off-roadcular kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı

ÇORUM - Çorum'da off-roadcular kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir tır ve mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Çorum'da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan D-100 karayolu başta olmak üzere Çorum- Samsun ve Çorum- Amasya karayollarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Karayollarına bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren yollarda çalışma yaparken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyarıyor. Karayolları ve polis ekiplerinin yoğun mesai harcadığı karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Ankara yönünden gelen yolcu otobüsleri de otogarda yolun açılması bekletiliyor.

Off-Road aracıyla yolda kalan tırı kurtardılar

Olumsuz hava koşulları ile birlikte Çoroff Arama Kurtarma Derneği'de zorlu koşullarda vatandaşların yardımına koştu. Çoroff Arama Kurtarma Derneği 2 ayrı ekip ve 8 araçla Çorum Valiliği Koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ndeki çalışmalara destek verdi. Off roadçular ilk oalrak Çorum- Osmancık karayolunda mahsur kalan bir tır sürücüsünün yardımına koştu. Aracıyla birlikte yolda kalan sürücünün tırı off road aracıyla kurtarıldı. Hayvn beslemek için Çorum'dan Yeşildere köyüne giden bir vatandaş ile Harmancık köyünde kemoterapi tedavisi gören kardeşinin yanına gitmek isteyen ancak mahsur kalan bir kadın off roadçular tarafından kurtarılarak gitmek istedikleri yere bırakıldı.

(MMY-BÖ-MA-Y)

Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı
Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı
Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı

YORUMLAR
500

Samsun, Amasya, Çorum, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı - Son Dakika


Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
18:04
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
01:12 Gülse Birsel'in elektrik faturasına tepkiler gelmeye devam ediyor! Gonca Vuslateri'den gündem olacak yorum
01:05 Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı! Öngörülen cezada dikkat çeken detay
00:20 Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var
23:52 Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken kameralara yakalandı
23:30 ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 07:25:42. #1.13#
SON DAKİKA: Off Roadcular yolda kalan tırı böyle kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement