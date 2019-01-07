Son Dakika Haberleri: Off Roadçulardan Kazdağları'na Büyük İlgi

Off Roadçulardan Kazdağları'na Büyük İlgi

1 saat önce

Kazdağları yaklaşık bir haftadır yağan kar sebebiyle off road tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi.

Off Roadçulardan Kazdağları'na Büyük İlgi, System.String[]
Kazdağları yaklaşık bir haftadır yağan kar sebebiyle off road tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Onlarca off road tutkunu Kazdağları'nın karlı güzelliklerin görmek için zorlu yolları aştı.

Özel donanımlı araçları ile zorlu bölgeleri keşfetmek için yollara düşen off roadçuların son günlerde Kazdağları'na gösterdiği ilgi dikkati çekiyor. Her gün onlarca off roadçu karlı yolları ve eşsiz doğa manzaralarını keşfetmek ve adrenalin yaşamak için Kazdağları'na geliyor.

Off roadçu Onur Sezer, bunun bir hayat tarzı olduğunu ifade ederek, "Kazdağları yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle adeta bir off road parkuruna dönüştü. Doğa ile iç içe bulunmak isteyen, araçları ile adrenalin yaşamak isteyen bir çok arkadaşımız bölgeye geliyor. Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'den meraklılar buraya gelip bu eşsiz tecrübeyi yaşamak istiyor" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Balıkesir, Kazdağları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu

Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:41:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Off Roadçulardan Kazdağları'na Büyük İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]