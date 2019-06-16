Son Dakika Haberleri: Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı
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Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı

1 saat önce

OFFENBACH'TA 'MainWeltMusik' adıyla düzenlenen açık hava uluslararası müzik festivalinde Türkiye'nin de aralarında olduğu sekiz ülke; Balkanlar ve Latin Amerika'dan sanatçılar katıldı.

Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı, System.String[]
OFFENBACH'TA 'MainWeltMusik' adıyla düzenlenen açık hava uluslararası müzik festivalinde Türkiye'nin de aralarında olduğu sekiz ülke; Balkanlar ve Latin Amerika'dan sanatçılar katıldı. Festivalde sanatçılar, Pir Sultan Abdal'ın 'Dostum dostum' adlı eserini birlikte söylerken Suriyeli sanatçılar da büyük alkış topladı. SuArts Derneğinin Hessen Ekonomi, Enerji, Ulaştırma ve Konut Bakanı Tarek Al-Wazir (Yeşiller) ile Offenbach Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke'nin (SPD) liderliğinde ünlü 18. yüzyıldan kalan mimari şaheser Büsing Sarayı'nın avlusunda düzendeliği festival, birlikte yaşama büyük katkı olarak değerlendirildi.

FARKLI DİLLERDEKİ EZGİLERİ BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Türkiye'den Quartett Anatolia'nın yanı sıra Duo Flores (Arjantin), Flamenco Sentio (İspanya), GaMiNia (Almanya), Kocani Orchester (Makedonya), Projekt İljada (Makedonya), Ugarit (Suriye), Vali Vasile Darnea (Romanya) ile Zariza Gitara (Rusya) festival grubu oluşturarak farklı dillerdeki halk ezgilerini birlikte söylediler. Festival dinleyicileri arasında Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da yer aldı.

İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIMALI

Festivali destekleyen Offenbach Kültür ve Spor Yönetimi Dairesi Müdürü Dr. Ralph Philipp Ziegler, "İnsanların kendilerini ifade etme biçimlerinin en eskisi müzik, aynı zamanda çok çeşitliliktir. Festivalde, çok sürpriz sunumlara tanıklık edeceksiniz. Bunun için düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Çok kültürlülük konusunun daha çok akademik bir tartışma olduğunu dile getiren Dr. Ziegler, "Bugün toplumların birbirini azaltmadığını, birbirini verimli hale getirerek büyüdüğünü görüyoruz. Belli köprüler, temeller devam ediyor. Ama buna yeni eklemeler, yeni tatlar geliyor. Düşünün Viyana ve Türkler arasında iyi dostluklar yoktu. Ama müzikte Mozart ve diğerleri etkilenerek güçlü eserler oluşturdular. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey, insanların birlikte getirdiği otantik özellikleri ortaya çıkarmak, insanların farklı özellikleriyle birbirlerini tanımasını sağlamak" dedi.

MÜZİK TEK ORTAK DİLDİR

SuArts yöneticisi, ünlü sanatçı Hasan Yükselir, türkülerin dünya markası olması gerektiğini belirterek usta, yabancı sanatçılarla birlikte türkü söylemenin çok mutluluk verici olduğunu söyledi. Hasan Yükselir festivalin amacıyla ilgili de "Bu insanlar burada yaşıyor, kültürleri var. Birlikte yaşam için bu kültürlerin ifade edilmesi, tanınması, birlikte yorumlanması gerekir. Biz onlara bu ortamı hazırlıyoruz. Almanya'nın düşüncesi şu olmalı. Bu insanların uyumu için onları tanımak gerek. Onları tanırsanız entegre etmek daha da kolaylaşır. Tanımak saygı duymaktan geçer. Tanıma sürecinde en önemli enstrüman da müziktir. Nerede güzel bir melodi, ses duyduğunuzda kalbinizde açılım başlar. Müzik tek ortak dildir. Bütün uluslar bir araya gelmeli, dostça birlikte yaşamalı. Festivalimiz birlikte yaşama, sosyal, ekonomik, siyasal barışa katkıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:43 
Latin Amerika, Türkiye, Offenbach, Güncel
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