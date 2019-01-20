Offroad İçin Çıktılar Botla Kaydılar...lastik Botlarla Karın Tadını Doyasıya Çıkarttılar
39 dakika önce
Offroad için çıktılar botla kaydılar.
Offroad için çıktılar botla kaydılar...Lastik botlarla karın tadını doyasıya çıkarttılar
DÜZCE - Düzce
'de offroad kulübü üyeleri offroad yapmak için çıktıkları dağda karın keyfini arzi araçlarının arkasına bağladıkları lastik botların üzerinde yaptıkları kayakla çıkarttılar.
Düzce'de bulunan bir offroad kulübü üyeleri karlı dağlarda offroad keyfi yaşamak için bir organizasyon düzenleyerek karlı dağlara çıktı. Arazi araçları ile uzun süre kar altında ve karlı dağlarda offroad yapan kulüp üyeleri turun son bölümünde ise karın cezp ediciliğine dayanamayarak arazi araçlarında taşıdıkları lastik botlarla kayak yaptı. Kar
kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu Topuk Yaylası
'nda gezi düzenleyen kulüp üyeleri, kar üzerinde safari uzun süre safari yaptıktan sonra araçlarında taşıdıkları şişme lastik botları araçların arkasına halatla bağlayarak kar üzerinde kayak yaptı. Rafting havasında geçen kayak ile kulüp üyeleri karın tadını doyasıya çıkarttılar.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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