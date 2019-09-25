Offroad Mücadelesi Karabük'te devam edecek

Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda 29 araç ve 58 sporcunun mücadelesine sahne olacak organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü 12:30'da başlayacak. Ekipler 15.8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü noktalayacaklar.

29 Eylül Pazar günü ekipler bu kez 8.40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında doğal engeller ve rakipleriyle mücadele ederken, bu etap saat 11:30'dan itibaren TRTSPOR2 kanalından canlı yayınlanacak. İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçecek olan ekipler, pazar akşamı saat 18:30'daki ödül töreniyle organizasyonu sonlandıracaklar.