Offshore rüzgar enerjisi yatırımları 1 trilyon doları bulacak
34 dakika önce
Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2040'ta 560 gigavata yükselmesi ve sektöre yapılan yatırımların 1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.
Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2040'ta 560 gigavata yükselmesi ve sektöre yapılan yatırımların 1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:49
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