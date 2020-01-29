Ofis kiralama oranları 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 62,05 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ofis kiralama oranları 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 62,05 arttı - Son Dakika Ekonomi

Ofis kiralama oranları 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 62,05 arttı

6 saat önce

Ofis kiralama oranları 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 62,05 oranında artış gösterdi.

Ofis kiralama oranları 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 62,05 arttı, System.String[]

Ofis kiralama oranları 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 62,05 oranında artış gösterdi. Hazır ofis ve esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Ofis kiralama oranlarının bir önceki döneme göre artış göstermesi ekonomide de verilerin pozitife döndüğüne işaret ediyor." dedi.


Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield'ın hazırladığı 'Türkiye Pazar Analizleri Raporu' 2019 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre ofis kiralama oranları yüzde 62,05 artış gösterdi. Rapora göre, Türkiye'nin en pahalı ofislerine sahip bölgesi ise ofis metrekare fiyatı 170 liraya çıkan Levent olurken, metrekare fiyatları Maslak'ta 105, İstanbul Anadolu Yakası'nda 120 lira olarak açıklandı.


"Kiralama oranlarının artışı ekonomide toparlanmanın işareti"


Avustralya merkezli hazır ofis ve esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Ofis kiralama oranlarının bir önceki döneme göre artış göstermesi ekonomide de verilerin pozitife döndüğüne işaret ediyor. Şirket olarak yeni şirketlere İstanbul'un en değerli lokasyonlarında, bir ofisin ihtiyacı olan tüm hizmetleri en iyi şekilde karşılayan tam donanımlı hazır ofisleri, fiyat avantajıyla sunuyoruz. Bu nedenle küresel şirketler ve girişimciler hazır ofisleri fiyat ve hizmet avantajından dolayı her geçen gün daha çok tercih ediyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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