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Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek - Son Dakika

Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek

17.01.2022 11:17

Ofis mobilyası üreticisi Nurus, bünyesinde çalıştırdığı meslek lisesi mezunlarına ekmek kapısı olmasının yanı sıra onların, deneyimlerine göre yükselmesine, "eşit işe eşit maaş" anlayışıyla yönetici pozisyonlarında görev yapmalarına destek oluyor.

Ofis mobilyası üreticisi Nurus, bünyesinde çalıştırdığı meslek lisesi mezunlarına ekmek kapısı olmasının yanı sıra onların, deneyimlerine göre yükselmesine, "eşit işe eşit maaş" anlayışıyla yönetici pozisyonlarında görev yapmalarına destek oluyor.

Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcı Renan Gökyay, AA muhabirine, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) sayesinde isteyenlerin eğitim alarak zanaat öğrenmelerine imkan sağladıklarını söyledi. Gökyay, "Teknoloji üretirken, insan kaynağı da yetiştiriyoruz. Burada yetişen ve gelişen çocuklarımızla birlikte büyüyoruz." ifadesini kullandı.

Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi tesviye bölümü mezunu 34 yaşındaki Ahmet Can Yiğitbaşı, meslek lisesine kendi isteğiyle gittiğini vurguladı. Yiğitbaşı, "Dayım bu işi yapıyordu. Ortaokulda onun yanında çalışmaya başladım. Yaz tatillerinde çalışırken kauçuk kalıpları yapıyorduk. Sonra ben o işe gönül verdim, işe severek başladım." diye konuştu.

Yiğitbaşı, bu sebeple lisede tesviye bölümünü seçtiğini, mezun olduktan sonra hayat mücadelesinden dolayı üniversiteye gidemediğini anlattı.

Son 1 yıldır Nurus'ta çalıştığını ve içerisinde mühendislerin de görev yaptığı bütün kalıphanenin sorumlusu olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "3 milyon avroluk bir yatırımdan sorumluyum. Daha da yapacaklarımız var. Şu an alüminyum enjeksiyon hattının temellerini atıyoruz. Burada bir tecrübe var. Ben 15 yıldır bu işteyim. Onlara bilgi ve birikimimi aktarıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ASOSEM'de makine programcılığı öğrendi

Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 26 yaşındaki Murat Şahin ise Nurus'a gelmeden önce pek çok iş denediğini ve en son güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade etti.

ASOSEM'in eğitimini aldıktan sonra kendisini geliştirdiğini ve ardından Nurus'ta makine programcısı olarak göreve başladığını vurgulayan Şahin, "Şimdi CNC makinelerine program yazıyorum. Buradaki 3. senem. Burada çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

Düz liseden yöneticiliğe

Sefa Şahin ise düz liseden mezun olduktan sonra dışardan kamu yönetim okuduğunu ve 2006 yılında Nurus'ta çalışmaya başladığını aktardı. Şahin, yardımcı eleman olarak girdiği fabrikada, 16 yıl sonunda metal üretim yöneticisi olduğunu ve 55 kişilik bir ekibi yönettiğini kaydetti.

Endüstri meslek lisesi metal işleri bölümü mezunu Yalçın Büyükgençoğlu ise 1999'dan bu yana Nurus'ta çalıştığını belirterek, işe kaynakçı olarak girdiğini, şu anda metal üretim sorumlusu olduğunu söyledi.

Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek
Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek
Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek

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Endüstri Meslek Lisesi, Ankara Sanayi Odası, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ofis mobilyaları üretim üssünde meslek liselilere yöneticilik için destek - Son Dakika
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