Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var - Son Dakika

Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var

20.12.2020 11:23
Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var, System.String[]

Koronavirüsle birlikte özellikle evden çalışan insanların eşyalarını değiştirmek için mobilya alışverişine yöneldiğini söyleyen Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "Ofis mobilyalarına son 2-3 ayda gösterilen talep 2 kat arttı.

Koronavirüsle birlikte özellikle evden çalışan insanların eşyalarını değiştirmek için mobilya alışverişine yöneldiğini söyleyen Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "Ofis mobilyalarına son 2-3 ayda gösterilen talep 2 kat arttı. Daha az yer kaplayan, daha pratik olan ürünlere rağbet var. Ofis sandalyeleri, mutfak sandalyeleri daha çok tercih ediliyor" dedi.

Pandemiyle birlikte evde daha çok zaman geçirmeye başlayan, sürekli evden çalışan vatandaşlar mobilya alışverişine yöneldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi. Pandemiyle birlikte vatandaşın kir ve leke tutmayan, kanserojen madde içermeyen kumaşlardan üretilmiş ürünleri tercih etmeye dikkat ettiğini dile getiren Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "Çarşı yönetimi olarak bu konuda çok hassasız. Kanserojen madde içermeyen, virüs ve kir tutmayan kumaşlar için daha çok çalışıyoruz. Aileler evde zaman geçirdiği için rahat edecekleri ürünleri arıyorlar. Özellikle ofis mobilyalarına son 2-3 ayda gösterilen talep, 2 kat arttı. Daha az yer kaplayan, daha pratik olan ürünlere rağbet var. Ofis sandalyeleri, mutfak sandalyeleri çok tercih ediliyor. Yatak odasına olan rağbet bu ürünlere göre azaldı" diye konuştu.

TÜM TEDBİRLER ALINIYOR

Bünyesinde yaklaşık 50 ayrı mağaza bulunduran ev, ofis mobilyası ve beyaz eşyanın satıldığı Gebze Mobilyacılar Çarşısı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, mobilya sektörünün de pandemiden etkilendiğine dikkat çekti.

Ayaydın, "Mobilyacılar çarşısına girilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. HES kodu olmadan hiç kimseyi içeriye almıyoruz. Ateş ölçümleri yapıyoruz, hijyenle ilgili stantlarımızdan faydalanıyorlar. Bu sektörde AVM tarzı bir kalabalık zaten olmuyor. Sosyal mesafe dahil tüm tedbirlere uyuyoruz. Biz haftada 1 gün profesyonel ekiple çarşımızın ve ürünlerimizin dezenfektanını yapıyoruz" dedi.

MOBİLYA İÇİN AYLARCA BEKLEME YAŞANMIYOR

Lojistik anlamında güçlü alt yapıya sahip olduklarına dikkat çeken Ayaydın, "Kurulum, montaj her şey ücretsiz yapılıyor. Lojistik firmamızla sorun yaşamıyoruz. Üretim aşamasında sıkıntı yaşanabildiği için teslimatlara ona göre temin süresi veriyoruz. Eskiden 10 günse, şimdi 15 gün diyoruz ama gecikme yaşamıyoruz, üretim erken biterse teslimatı hemen yapıyoruz. Aylarca bekleme yaşanmıyor. Lojistikteki arkadaşlarımız dezenfektan malzemeleri araçlarda bulunacak şekilde gidiyorlar" diye konuştu.

ARA ELAMANA İHTİYAÇ VAR

Çarşı içerisinde yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlandığına vurgu yapan Ayaydın,  "Bu süreçte hiçbir çalışanın işine son verilmedi, izne çıkarılmadı. Sektörün de ara elemana özellikle lojistik anlamda ihtiyacı oldu. İnsanlar tedirgin oluyorlar ama biz bütün tedbirleri alarak işimize devam ediyoruz" dedi.

KAR MARJI DÜŞÜK TUTULUYOR; MOBİLYADA EN ÖNEMLİSİ SATIŞ SONRASI TAKİP

Pandemi öncesi çarşıya giriş sayısının 14 binlerdeyken, bu süreçte 20 binleri bulduğunu dile getiren Ayaydın, vatandaşa mobilyadaki satış sonrası takip hakkında uyarılarda bulundu.

Ayaydın, "Mobilya sektörünün ince takip edilmesi gerekir. Bütün ulusal firmalarda da bu aynıdır. Ürünleri güvenebildikleri firmalardan almalarını tavsiye ederim. Mobilyada her mağazada, firmada sorunlar çıkabiliyor önemli olan satış sonrası takiptir.  Yaklaşık 3-4 ay içinde ham maddeye yüzde 130 gibi bir zam geldi. Bizler üretici firma olduğumuz için bu zamları yansıtmıyoruz. Kar marjını çok düşük tutuyoruz. Satış ve ziyaretçideki artışımızın yegane kaynağı budur" ifadelerini kullandı.


Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var
Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var
Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var
Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var

Yönetim Kurulu, Erdal Ayaydın, Koronavirüs, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var - Son Dakika


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