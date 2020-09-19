Ofis ortamından sıkılınca kaktüs üretimine başladı - Son Dakika

ANTALYA'da, yıllarca turizm sektöründe çalışan Tevfik Yalçın, doğadan uzak, kapalı ortam ve stres içinde çalışmaktan sıkılınca kaktüs yetiştirmeye başladı. Kendisi gibi ofis ortamında çalışmaktan sıkılıp yeşillik özleyenlerin masalarına birer kaktüs yerleştirmeyi hedeflediğini anlatan Yalçın, hedefine ulaştığını söyledi.

Antalya'da yıllarca turizm işi yapan metalürji mühendisi Tevfik Yalçın, sürekli ofis ortamında çalışmaktan sıkılınca arayışa girdi. Kendisi gibi kapalı ortamlarda çalışıp doğal yaşamdan uzak kalanları da düşünen Yalçın, bu sayının azımsanmayacak ölçüde olduğundan yola çıkıp bitki üretimi işine girmeye karar verdi.

30 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU 5 SERADA KAKTÜS ÜRETİYORPeyzaj mimarı eşi Özgü Yalçın'a fikrinden bahseden Yalçın, ondan da destek gördü. Büyük plazalarda toprağa ve bitkiye el sürmeden uzun saatler çalışan iş insanlarının en azından masalarında küçük bir bitki olmasını hedefleyen Yalçın, kaktüs üretimine karar verdi. Su ve bakım ihtiyacının oldukça az, hem renkli ve çok fazla türü olmasını avantaja çeviren Yalçın çifti, Muratpaşa ilçesindeki 30 dönümlük arazilerinin yüzde 10'una 5 kaktüs serası kurarak, üretime başladı. Ürettikleri kaktüslerden elde ettikleri tohumlarla farklı yapıda kaktüsler üretmeyi başaran Yalçın, çevrede özgürce uçan arıların da kendisine polen dağılımında yardımcı olduğunu aktardı.TURİZMİ BIRAKIP ÜRETİME YÖNELDİ100 bin TL harcayarak kurdukları tesiste 4 binin üzerinde kaktüs ve sukulent üreten, pazarlama ve satış işini de üstlenen Yalçın, turizm işinden ayrılıp tüm zamanını serada çalışıp bitkileriyle ilgilenerek geçiriyor. İşi elektronik ticaret boyutuna da taşıdıklarını anlatan Yalçın, "Turizmle uğraşıyordum. Kağıt ve evrak içinde boğulunca bir sıkıntı geldi. Doğayla iç içe olmak isteği doğdu. Eşim de peyzaj mimarı ve kent merkezinde seraları vardı. Betonlaşan çağda neden insanların evine iş yerine yeşillik girip ortamlarını renklendirmesin düşüncesiyle 6-7 yıl önce kaktüs ve sukulent işine girdim. Bugünlerde e-ticaret de yapıyorum. 100 bin TL ile başladığımız bu işte sermayemiz 750 bin TL'ye ulaştı. Sattığımız kaktüs ve sukulentlerin yüzde 90'ı kendi üretimimiz. 4 bine yakın çeşitte kaktüsümüz var" dedi.KOLEKSİYONERLERE ÖZEL KAKTÜSLER

Kaktüslerin bilinenin aksine çiçek açan bitkiler olduğunu kaydeden Tevfik Yalçın, kaktüslerin kış aylarında uyuduğunu söyledi. Ciddi oranda kaktüs sever olduğunu da anlatan Yalçın, pul ya da para koleksiyonerliği gibi kaktüs koleksiyonu yapanlar olduğunu sözlerine ekledi. Kaktüs fiyatlarının özelliği ve cinsine göre 5 ile 1000 TL arasında değiştiğine değinen Yalçın, "25 yılda büyüyen kaktüs çeşidi var. Onların fiyatı biraz yüksek. Ama herkesin bir kaktüsü olsun diye uygun fiyatlı kaktüsler de var" dedi.