Son Dakika Haberleri: Ofise Bırakılan Şüpheli Koli Fünye ile Patlatıldı

Ofise Bırakılan Şüpheli Koli Fünye ile Patlatıldı

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, tedirginlik yarattı.

Ofise Bırakılan Şüpheli Koli Fünye ile Patlatıldı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, tedirginlik yarattı. Bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatılan kolinin içinden gazete çıktı.

? Kızılay Mahallesi Sümer 1 Sokak'taki bir apartmanın beşinci katında bulunan ofiste çalışanlar, içerideki sahipsiz koliyi fark edip, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemede kolide bomba düzeneği olabileceğinden şüphelendi. Uzman desteği isteyen polis, apartman sakinlerini tahliye etti. Sokağın giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatıldı.

Gelen bomba imha uzmanı polis, koliyi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Kolinin içinden gazete çıktı.

Polis ekipleri, koliyi bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

Polis, Çankaya, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Polis Noktasının da Bulunduğu 3 Farklı Yere EYP'li Saldırı Düzenlendi Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 11:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ofise Bırakılan Şüpheli Koli Fünye ile Patlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]