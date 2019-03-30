Ofise Bırakılan Şüpheli Koli Fünye ile Patlatıldı
1 saat önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, tedirginlik yarattı.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, tedirginlik yarattı. Bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatılan kolinin içinden gazete çıktı.
? Kızılay Mahallesi
Sümer 1 Sokak'taki bir apartmanın beşinci katında bulunan ofiste çalışanlar, içerideki sahipsiz koliyi fark edip, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemede kolide bomba düzeneği olabileceğinden şüphelendi. Uzman desteği isteyen polis, apartman sakinlerini tahliye etti. Sokağın giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatıldı.
Gelen bomba imha uzmanı polis, koliyi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Kolinin içinden gazete çıktı. Polis
ekipleri, koliyi bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:35 Kaynak: DHA
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