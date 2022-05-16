Ofise gelen en pahalı akıllı süpürge! Viomi Alpha 2 Pro inceleme! - Son Dakika
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Ofise gelen en pahalı akıllı süpürge! Viomi Alpha 2 Pro inceleme!

16.05.2022 08:34
Ofise gelen en pahalı akıllı süpürge! Viomi Alpha 2 Pro inceleme!

Evlerin normalleşen cihazlarından olan robot süpürgelerin en güçlülerinden Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge incelemesi ile sizlerleyiz!

Gelişen teknolojinin bizlere sunduğu en yeni hediyelerden biri de robot süpürgeler diyebiliriz. Elektrikli süpürgelerin belirli bir algoritmaya bağlı olarak insan etkileşimi olmadan çalışan uzantısı konumundaki cihazların kullanımı son zamanlarda bir hayli yaygınlaştı. Bu alanda öne çıkan Viomi Alpha 2 Pro akıllı robot süpürge incelemesiyle karşınızdayız.

Viomi Alpha 2 Pro akıllı robot süpürge neler sunuyor?

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Viomi Alpha 2 Pro akıllı robot süpürge modelini inceliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler.

Viomi Alpha 2 Pro akıllı robot süpürge; yapay zekayla geliştirilen yüksek hassasiyetli dörtlü lidar lazer sensörleri bünyesinde barındırıyor. Böylelikle bulunduğu ortamı hızlı ve kapsamlı bir şekilde haritalandırarak çevredeki engelleri tespit edebiliyor.

Süpürge, önünde bulunan iki lazer lidar sensörleriyle 70 ila 90 mm aralığındaki tüm engelleri algılıyor. Bu sayede ortamdaki terlik, kablo ve çöp kutusu dahil 150'ye yakın eşyayı otomatik olarak tanıyarak onlardan kaçınıyor.

Ofise gelen en pahalı akıllı süpürge! Viomi Alpha 2 Pro inceleme!

Viomi Alpha 2 Pro, yanındaki lazer sensörleriyle duvarlara ve eşyalara 1.5 cm kadar yakın temizlik sağlıyor. Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz üzere 360 derece lazer tarama ve haritalama teknolojisi sayesinde bulunduğu ortamın haritasını oluşturuyor ve kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor.

Ürün, Otomatik Toz Boşaltma Ünitesi 2.0 ile temizlik sırasında elde edilen kirleri ve tozları boşaltırken ikincil bir toz oluşumunu da engelliyor. Ayrıca kullanıcılara bir ay boyunca toz boşaltma derdi olmadan steril bir temizlik deneyimi sunuyor.

Viomi Alpha 2 Pro, rakiplerine kıyasla yüzde 60 daha kısa hava kanalına sahip. Bunun dışında üçlü filtreleme özelliğiyle hava kanalındaki istenmeyen maddelerin yüzde 95'lik kısmını bloke ederek temiz hava veriyor.

Süpürme, paspaslama ve silmeyi aynı anda yapan robot süpürgenin emiş gücü 4000Pa. 5.200 mAh'lik pil ömrüyle de tek seferde 420 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Modelin elektrik kontrollü su haznesi de 320 ml kapasitesinde.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robot süpürgenin sunduğu özellikler nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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