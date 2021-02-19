Ofisi kumarhaneye çevirmişler - Son Dakika

Ofisi kumarhaneye çevirmişler
19.02.2021 00:57
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş hanındaki ofise düzenlenen kumar baskınında toplam 11 kişiye 10 bin lira idari para cezası verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş hanındaki ofise düzenlenen kumar baskınında toplam 11 kişiye 10 bin lira idari para cezası verildi.
Kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinden bulunan Aktaş iş hanındaki ofise baskın düzenledi.
Baskında ofisin kıraathane şeklinde dizayn edildiği ve masaların üstünde iskambil kağıtları olduğu tespit edildi.
Kumar oynanan masaların üzerinde toplam 650 lira bulunurken, 11 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten yaklaşık 10 bin lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA
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