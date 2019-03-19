Ofisinde Kanlar İçinde Bulunan Muhtar Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Malatya'da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya
'da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Battalgazi
ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özpolat'ı muhtarlık ofisinde kanlar içinde gören torunu hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar Özpolat'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yıllık mahalle muhtarı Özpolat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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