Son Dakika Haberleri: Ofisinde Kanlar İçinde Bulunan Muhtar Hayatını Kaybetti

Ofisinde Kanlar İçinde Bulunan Muhtar Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Malatya'da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ofisinde Kanlar İçinde Bulunan Muhtar Hayatını Kaybetti, System.String[]
Malatya'da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özpolat'ı muhtarlık ofisinde kanlar içinde gören torunu hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar Özpolat'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yıllık mahalle muhtarı Özpolat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, Güncel
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