"Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı" - Son Dakika

"Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı"

07.05.2021 10:44

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde, okul ve ofislerden başlayarak her şey eve sığdı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde, okul ve ofislerden başlayarak her şey eve sığdı. Evden çalışmaya başlayanların, ofis mobilya ve araçlarına olan ihtiyaçları artarken, kullanılmayan ofis mobilyaları ofislerden evlere nakledilmeye başlandı. Pandemi ofis mobilyası üretimini dünya genelinde yüzde 17 azaltırken, boşalan ofislerin eşya taşımacılığına yönelik talebi artırdığını belirten Octovan kurucu ortağı Erhan Güneş, "Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı" dedi.

Koronavirüs salgını kimi sektörleri olumsuz etkilerken kimileri için yeni iş fırsatları doğuruyor. Bu tablodaki en büyük pay sahiplerinden birinin uzaktan çalışma olduğu görülüyor. Global araştırmalar dünya genelinde şirketlerin yüzde 16'sının tamamıyla uzaktan çalışma modeline geçtiğini gösterirken, bu durumdan olumsuz etkilenen sektörler arasında ofis mobilyası dikkat çekiyor. CSIL tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden ofis mobilyası üretimi, pandemi nedeniyle 2020 yılında yüzde 17 azaldı. Terk edilen ofislerdeki kullanılmayan mobilyaları satma ve çalışanlarının evlerine gönderme yoluna giden şirketler ise nakliye sektöründe eşya taşımacılığını hareketlendirdi.

"PEK ÇOK EV, AYNI ZAMANDA BİRER OFİSE DÖNÜŞTÜ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli online nakliye platformu Octovan kurucu ortağı Erhan Güneş, "Pandemi sürecinde uzaktan çalışmaya başlayan ve bu çalışma modelini kalıcı hale getirerek ofislerini kapatan şirketlerin etkisiyle pek çok ev, aynı zamanda birer ofise dönüştü. Ofis sandalyeleri, evrak çekmeceleri, masaüstü bilgisayarla çalışanların ofis masaları gibi konforlu çalışma alanı sağlayan mobilyalar ise çoğunlukla şirket çalışanlarınca değerlendirilmek üzere evlere gönderildi veya satılarak yeni sahiplerine ulaştırıldı. Bu eğilim, nakliye sektöründe eşya taşımacılığına olan talebi de artırdı" diye konuştu.

"OFİSLERİN TAŞINMASI GÜVENİLİR NAKLİYECİ İHTİYACINI DA ARTIRDI"

Yalnızca ofis mobilyalarının değil ofislerde kullanılan yazıcı, masaüstü bilgisayar, fotokopi makinesi gibi hassas cihazların taşınmasına yönelik taleplerde de ciddi bir artış meydana geldiğini kaydeden Erhan Güneş, "Ofislerin taşınması, güvenilir nakliyeci ihtiyacını da artırdı. Octovan olarak bizler de taşınmak isteyenlerle güvenilir taşıyıcıları, uzun arama ve pazarlıklara gerek kalmadan tek tıkla bir araya getiren platformumuzla bu ihtiyaca yanıt verdik, vermeye de devam ediyoruz. Nakliye ekiplerinin gerekli evrak ve referanslarını yüz yüze görüşerek kontrol ediyor, özel eğitimler veriyoruz. Kullanıcı puanlama sistemiyle en iyi ekipleri belirliyor, talepleri yüksek puanlı ve referanslı ekiplere yönlendiriyoruz. Taşınmatik adını verdiğimiz hesaplama aracıyla kullanıcıların ortalama taşınma giderini öğrenerek herhangi bir sürprizle karşılaşmasının önüne geçiyoruz. Kredi kartıyla ödeme olanağı sunuyor, taşınma esnasında oluşabilecek zararların sorumluluğunu da biz üstleniyoruz" dedi.

"KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK İÇİN EŞYA TAŞIMACILIĞINDA PAYLAŞIMLI ARAÇLAR KULLANIYORUZ"

Erhan Güneş, eşya taşımacılığında artan talebi karşılarken dünyanın sorunlarını da görmezden gelmediklerini belirterek sundukları paylaşımlı araç seçeneğine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizinin baş sorumlularından biri olan karbon salımında petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kulanıldığı taşımacılık sektörü de büyük bir paya sahip. Nitekim araştırmalar da karbon emisyonlarının yüzde 40'ının trafikteki araçlardan kaynaklandığını gösteriyor. Octovan olarak, taşımacılık sektörünün doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz ve karbon emisyonunu azaltmak için eşya taşımacılığında paylaşımlı araçlar kullanıyoruz. Nakliye süreçlerinde sunduğumuz paylaşımlı araç seçenekleriyle, tek seferde 5 eşyanın taşınabilmesini ve eşyaların 7 gün içinde teslim edilmesini sağlıyoruz. Böylece sürdürülebilir dünya adına üzerimize düşeni yapmayı ve çağın ihtiyaçlarına uygun paylaşımlı ekonomi gibi modellerle sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz."


Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı
Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı
Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı

Koronavirüs, Pandemi, Karbon, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor

Son Dakika Haberleri
11:19 Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
11:07 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor
11:06 Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
11:02 Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü
10:57 Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor
10:50 Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:46 Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi         
11:21
Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi         
11:17
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü         
10:47
BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin         
10:28
Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı         
10:14
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi         
09:52
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı         
21:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim         
18:26
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 11:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ofisler eve taşındı, nakliyede parça eşya taşımacılığı arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement