Son Dakika Haberleri: Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı

Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı

1 saat önce

Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu.

Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı, System.String[]
Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu. Giyim ve deri-ayakkabı sektörleri reel bazda ciro düşüşü yaşarken, outlet konseptli ve hipermarketli AVM'ler ön plana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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